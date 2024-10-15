Договор с КНДР включает сотрудничество в обеспечении безопасности, подтвердил Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР включает в себя положения о взаимной обороне в случае нападения извне и предполагает углубленное сотрудничество в сфере безопасности. Это подтвердил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«В договоре, собственно, формулировки — вы сами их перечислили, они не нуждаются в дальнейшем уточнении. Они достаточно однозначные», — указал представитель Кремля.

«При этом, главное, наверное, этот договор подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности», — добавил Песков.