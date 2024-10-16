До 300 тыс. рабочих мест может быть сокращено в промышленности ФРГ — Gesamtmetall
11:20 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии Gesamtmetall считает, что в ближайшие пять лет может быть сокращено до 300 тыс. рабочих мест.
«Я ожидаю, что в течение следующих пяти лет мы можем потерять от 250 тыс. до 300 тыс. рабочих мест в металлургической и электротехнической промышленности», — заявил президент Gesamtmetall Штефан Вольф в интервью медиагруппе Funke. При этом он заметил, что существует дефицит рабочих. «В этом плане нам придется работать больше, несмотря на сокращение рабочих мест», — констатировал президент Gesamtmetall.
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