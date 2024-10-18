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НОВОСТИ

ВСУ потеряли более 505 человек на курском направлении за сутки — МО РФ

15:12 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины в Курской области за сутки составили более 505 человек и 15 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 505 человек, уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, десять боевых бронированных машин, а также семь орудий, из них гаубица М198 американского производства и восемь автомобилей», — указали в министерстве.

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