0
0
143
НОВОСТИ

Лукашенко опроверг мнение «беглых» оппозиционеров, что начал избирательную кампанию

11:45 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президентские выборы в Белоруссии пройдут «чисто и аккуратно». Об этом заявил президент Александр Лукашенко, выступая в Воложине (Минская область) на областном празднике тружеников села «Дожинки».

«Говорят наши беглые (оппозиция за рубежом — прим. ТАСС): Лукашенко поехал на „Дожинки“ — начал предвыборную кампанию. Запомните: больше всего чего бы я не хотел — чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании», — отметил Лукашенко, выступление которого транслировал телеканал «Первый информационный».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
8304
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
8720
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
8172
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
8406
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
8317
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
8338
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
8302
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
8332
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
8259
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
8246

Возврат к списку