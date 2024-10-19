Лукашенко опроверг мнение «беглых» оппозиционеров, что начал избирательную кампанию

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президентские выборы в Белоруссии пройдут «чисто и аккуратно». Об этом заявил президент Александр Лукашенко, выступая в Воложине (Минская область) на областном празднике тружеников села «Дожинки».

«Говорят наши беглые (оппозиция за рубежом — прим. ТАСС): Лукашенко поехал на „Дожинки“ — начал предвыборную кампанию. Запомните: больше всего чего бы я не хотел — чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании», — отметил Лукашенко, выступление которого транслировал телеканал «Первый информационный».