В Молдавии проходят президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС
09:30 20.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президентские выборы начались в Молдавии одновременно с референдумом о вступлении в ЕС. В 07:00 (соответствует мск) в стране открываются 1 987 избирательных участков, о чем Центральная избирательная комиссия на данный момент получает соответствующие уведомления от председателей избирательных бюро, сообщила ТАСС пресс-секретарь комиссии Родика Сырбу.
За пост президента в этом году будут бороться 11 кандидатов. Опросы общественного мнения называют фаворитом избирательной гонки действующего президента Майю Санду, при которой отношения между Кишиневом и Москвой достигли наихудшего уровня. Ее главным оппонентом выступает бывший генпрокурор Александр Стояногло, который заявляет, что политика Санду противоречит интересам Молдавии и высказывается за восстановление связей в РФ.
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