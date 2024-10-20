В Молдавии проходят президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президентские выборы начались в Молдавии одновременно с референдумом о вступлении в ЕС. В 07:00 (соответствует мск) в стране открываются 1 987 избирательных участков, о чем Центральная избирательная комиссия на данный момент получает соответствующие уведомления от председателей избирательных бюро, сообщила ТАСС пресс-секретарь комиссии Родика Сырбу.

За пост президента в этом году будут бороться 11 кандидатов. Опросы общественного мнения называют фаворитом избирательной гонки действующего президента Майю Санду, при которой отношения между Кишиневом и Москвой достигли наихудшего уровня. Ее главным оппонентом выступает бывший генпрокурор Александр Стояногло, который заявляет, что политика Санду противоречит интересам Молдавии и высказывается за восстановление связей в РФ.