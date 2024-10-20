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Макрон никогда не был столь непопулярен у французов - La Journal du Dimanche

12:45 20.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень недовольства деятельностью президента Франции Эмманюэля Макрона среди французов достиг рекордно высокого показателя. Об этом свидетельствуют результаты опроса Французского института общественного мнения (Ifop), которые опубликовала газета La Journal du Dimanche.

Так, 78% респондентов не одобряют деятельность Макрона на посту президента, тогда как довольны работой главы государства 22% опрошенных. Как отмечает издание, Макрон никогда не был столь непопулярен у французов.

По словам главы Ifop Фредерика Даби, «удивительной является скорость, с которой снижается рейтинг Макрона». Он отметил, что «президент потерял 9 процентных пунктов с мая».

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