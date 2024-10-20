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НОВОСТИ

В качестве стран — партнеров БРИКС сейчас рассматривается 15 государств - Ушаков

17:03 20.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятнадцать государств в настоящий момент рассматриваются в качестве стран — партнеров БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Лидеры, очевидно, определятся с группой государств, которые могли бы войти в эту категорию государств-партнеров на первом этапе. В настоящее время рассматриваются 15 государств, которые по многим параметрам, по влиянию на региональные, международные дела и по другим параметрам подходят, чтобы мы могли бы рассмотреть их в качестве партнеров», — сказал он в интервью Первому каналу.

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