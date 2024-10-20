Климатическая зима «опаздывает» в Москву примерно на три недели - синоптик
16:15 20.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Климатическая зима в Москве наступит позже положенного, в начале декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
«Переход среднесуточной температуры через „ноль“ в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря», — уточнил синоптик.
По его словам, ранее ожидалось, что климатическая зима должна прийти в Москву 13 ноября. Но в этом году смена сезонов произойдет позже из-за глобального изменения климата, отметил он.
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