Президент Турции из-за теракта в Анкаре покинет Казань раньше намеченного времени
21:45 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган вернется в Турцию в четверг утром, прервав свой визит в Казань на саммит БРИКС. Об этом сообщил телеканал A haber.
Канал отметил, что у президента еще были запланированы контакты в четверг, но из-за нападения в Анкаре он покинет Казань раньше.
Телеканал TRT в свою очередь сообщил, что Эрдоган не стал участвовать в торжественном приеме в Казани, устроенном по случаю саммита.
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