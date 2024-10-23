Президент Турции из-за теракта в Анкаре покинет Казань раньше намеченного времени

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган вернется в Турцию в четверг утром, прервав свой визит в Казань на саммит БРИКС. Об этом сообщил телеканал A haber.

Канал отметил, что у президента еще были запланированы контакты в четверг, но из-за нападения в Анкаре он покинет Казань раньше.

Телеканал TRT в свою очередь сообщил, что Эрдоган не стал участвовать в торжественном приеме в Казани, устроенном по случаю саммита.