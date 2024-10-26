Тайвань зафиксировал приближение 22 летательных аппаратов и 5 кораблей КНР
10:30 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 22 летательных аппаратов и 5 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.
Как утверждается в документе, 16 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО в северной и юго-западной частях острова.
Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.
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