На Украине уже заработал первый завод германского оборонного концерна Rheinmetall
19:30 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый завод германского оборонного концерна Rheinmetall уже заработал на Украине, а вскоре будет запущен еще один. Об этом сообщил глава концерна Армин Паппергер.
«Первый завод уже готов. Второй на подходе. <…> У нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию», — сказал Паппергер в интервью украинской Телевизионной службе новостей (ТСН).
По его словам, сейчас завод занимается обслуживанием БМП и танков, но он рассчитывает, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx. По словам Паппергера, Rheinmetall принадлежит 51% акций этого предприятия.
Он добавил, что концерн также планирует строительство на Украине порохового завода и завода по производству боеприпасов и рассчитывает запустить производство систем ПВО. Всего, по данным ТСН, Rheinmetall строит на Украине четыре завода.
Rheinmetall — крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине.
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