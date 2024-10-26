На Украине уже заработал первый завод германского оборонного концерна Rheinmetall

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый завод германского оборонного концерна Rheinmetall уже заработал на Украине, а вскоре будет запущен еще один. Об этом сообщил глава концерна Армин Паппергер.

«Первый завод уже готов. Второй на подходе. <…> У нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию», — сказал Паппергер в интервью украинской Телевизионной службе новостей (ТСН).

По его словам, сейчас завод занимается обслуживанием БМП и танков, но он рассчитывает, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx. По словам Паппергера, Rheinmetall принадлежит 51% акций этого предприятия.

Он добавил, что концерн также планирует строительство на Украине порохового завода и завода по производству боеприпасов и рассчитывает запустить производство систем ПВО. Всего, по данным ТСН, Rheinmetall строит на Украине четыре завода.

Rheinmetall — крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине.