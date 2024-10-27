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За прошедшую ночь больше всего украинских дронов было перехвачено над Тамбовской областью – МО РФ

11:10 27.10.2024 Источник: РБК

Средства ПВО за ночь перехватили над российскими регионами 51 дрон, сообщило Минобороны. Больше всего беспилотников — 18 — было перехвачено над Тамбовской областью. 16 беспилотников сбили над Белгородской областью, еще по четыре — над Брянской, Липецкой и Орловской областями.

Три дрона уничтожили над Воронежской областью, один — над Курской. Еще один беспилотник сбили над акваторией Азовского моря. (РБК)

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