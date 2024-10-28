Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский БПЛА над регионами России
09:00 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. 13 БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, 6 над территорией Брянской области, 1 над территорией Воронежской области и 1 — над территорией Курской области», — сообщили там.
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