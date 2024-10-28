0
0
57
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский БПЛА над регионами России

09:00 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. 13 БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, 6 над территорией Брянской области, 1 над территорией Воронежской области и 1 — над территорией Курской области», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 28.10.2024
Израильские военные штурмовали лагерь беженцев на Западном берегу Иордана
0
47
20:35 27.10.2024
Президент Грузии назвала правительство свой страны нелегитимным и призвала к протесту
0
719
20:05 27.10.2024
По мнению президента Польши, стране нужен «железный занавес» на восточных границах
0
732
19:30 27.10.2024
Даже с победой Харрис могут возникнуть проблемы с помощью Украине от США – Bloomberg
0
732
18:30 27.10.2024
Оппозиционная «Коалиция за перемены», не признавшая итоги выборов в Грузии, отказалась от мандатов
0
748
14:30 27.10.2024
Власти Владимирской области запретили в школах ношение хиджабов и никабов
0
932
13:00 27.10.2024
СМИ рассказали, по каким целям в Иране Израиль нанес удары в ночь с 25 на 26 октября
0
1102
12:30 27.10.2024
Перед вторым туром выборов президента Молдавии кандидаты обменялись претензиями
0
1059
11:10 27.10.2024
За прошедшую ночь больше всего украинских дронов было перехвачено над Тамбовской областью – МО РФ
0
1097
10:05 27.10.2024
Об ответе РФ на возможные удары вглубь территории думает Минобороны, но говорить об этом рано - Путин
0
1253

Возврат к списку