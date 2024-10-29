Запад позволяет себе недопустимые ультиматумы Грузии, это нужно прекратить — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада, комментируя итоги выборов в Грузии, допускают совершенно непозволительные для международных отношений заявления, вплоть до ультиматумов. Эта практика должна быть прекращена, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим совершенно менторские заявления, которые идут и из Соединенных Штатов Америки, и из Евросоюза, где буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству», — отметил представитель Кремля.

«Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений и которые должны быть прекращены, — подчеркнул Песков.