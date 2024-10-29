ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 27 950 военных

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за время боевых действий на курском направлении потеряли более 27 950 военнослужащих, в том числе более 400 за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 27 950 военнослужащих, 179 танков, 100 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 032 боевые бронированные машины, 734 автомобиля, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 24 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, а также 4 бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабная машина», — сказали там.