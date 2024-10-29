Трамп обещает поладить с Китаем и Россией в случае, если снова станет президентом США

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обещает наладить отношения с Россией и предотвратить скатывание к третьей мировой войне в случае победы на предстоящих через неделю выборах.

Выступая перед сторонниками и журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), он заверил, что будет работать над тем, чтобы не допустить мирового вооруженного конфликта, если победит на выборах. «Мы не отправимся на войну. Третьей мировой войны у нас не будет», — сказал Трамп, рассуждая о своей возможной победе. «И мы поладим с Китаем. Мы поладим с Россией. Мы поладим со всеми», — убежден бывший американский лидер, пытающийся вернуться в Белый дом.