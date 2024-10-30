Израиль нанес удар по космическому центру КСИР для производства ракет — NYT
09:32 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль нанес удар по космическому центру Шахруд в иранской провинции Семнан, находящемуся под управлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в ходе атаки 26 октября. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на новые спутниковые снимки американского оператора Planet Labs.
По данным газеты, в центральном здании Шахруда производят твердотопливные ракетные двигатели. Они используются для массового создания баллистических ракет средней дальности, с помощью которых Иран может наносить удары по Израилю.
КСИР за последние годы разработала собственную программу производства ракет, отдельную от программы Вооруженных сил Ирана, пишет NYT.
Газета также сообщает, что, помимо центра, Израиль уничтожил иранские системы противовоздушной обороны (ПВО), отражавшие атаки для защиты нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также крупного газового месторождения и порта на юге Ирана.
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