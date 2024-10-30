Иностранные разведки пытаются обеспечить поставки оружия из Венгрии на Украину
12:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агенты иностранных разведок пытаются обеспечить поставки на Украину вооружений, выпускаемых на военных предприятиях в Венгрии, и спецслужбы этой страны вынуждены принимать меры, чтобы пресечь такие действия. Как стало известно газете Magyar Nemzet, этот вопрос обсуждался на закрытом заседании комитета по национальной безопасности венгерского парламента.
Председатель комитета Золтан Шаш подтвердил изданию, что «иностранные граждане действительно пытаются повлиять на военно-промышленное производство в Венгрии». «Эти лица осуществляют такую деятельность как внутри [НАТО], так и за пределами альянса с целью поставок военных материалов или военного снаряжения, произведенного в нашей стране, в зоны боевых действий в таких местах, как Африка или Украина», — уточнил Шаш.
Magyar Nemzet отмечает, что «венгерское военное производство в последнее время стало объектом внимания агентов иностранных разведок и это поставило перед венгерскими спецслужбами серьезную задачу». В результате таких действий вооружения, произведенные в Венгрии, могут попасть на Украину, если не напрямую, то обходными путями, считает издание.
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