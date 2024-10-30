Украину ждет одна из самых тяжелых зим за три года — глава «Укрэнерго»

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грядущая зима станет для Украины одной из самых трудных за три года, нужно готовиться к длительным отключениям света. Об этом сообщает местное издание «Общественное» со ссылкой на слова исполняющего обязанности председателя правления украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Алексея Брехта.

Как рассказал Брехт изданию, в «Укрэнерго» готовятся к нескольким сценариям развития событий, при худшем из которых украинцев ждут длительные отключения света. «При наличии того объема импорта электроэнергии, который у нас есть уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические холодные дни до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до восьми часов», — приводит издание его слова.

Эксперты отрасли единогласно сходятся в том, что предстоящая зима будет очень непростой для украинской энергетики из-за значительной потери мощностей генерации. Как отмечал руководитель программы «Энергетика» Украинского института будущего Андриан Прокип, отключения света могу начаться, когда температура на улице опустится до нуля градусов.