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НОВОСТИ

Мирное предложение Путина предполагает, что ВСУ покинут все территории РФ — Песков

14:12 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина, озвученная еще летом, предполагает оставление Украиной всех российских территорий, включая регионы Донбасса и Новороссии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Российская позиция хорошо понятна. Ее изложил Путин, если вы помните, это было летом этого года», — напомнил Песков. «Да, там как раз говорится о том, что украинцы должны оставить российские территории, то есть новые регионы Российской Федерации», — подчеркнул он. «Это был набор условий, которые озвучил президент Путин. Это была его мирная инициатива», — подытожил Песков.

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