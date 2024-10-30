Мирное предложение Путина предполагает, что ВСУ покинут все территории РФ — Песков
14:12 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина, озвученная еще летом, предполагает оставление Украиной всех российских территорий, включая регионы Донбасса и Новороссии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российская позиция хорошо понятна. Ее изложил Путин, если вы помните, это было летом этого года», — напомнил Песков. «Да, там как раз говорится о том, что украинцы должны оставить российские территории, то есть новые регионы Российской Федерации», — подчеркнул он. «Это был набор условий, которые озвучил президент Путин. Это была его мирная инициатива», — подытожил Песков.
НОВОСТИ
- 14:32 30.10.2024
- ГД приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции
- 14:00 30.10.2024
- Фицо опасается, что покушение на него может повториться в ближайшее время
- 13:32 30.10.2024
- ВС РФ освободили Кругляковку в Харьковской области — Минобороны
- 13:20 30.10.2024
- Майнинг запретят в ряде регионов РФ в ближайшее время — замглавы Минэнерго
- 13:05 30.10.2024
- Средства ПВО за сутки сбили 67 украинских беспилотников самолетного типа
- 13:00 30.10.2024
- Президент Грузии вызвана на допрос из-за ее заявлений о фальсификации выборов
- 12:32 30.10.2024
- Украину ждет одна из самых тяжелых зим за три года — глава «Укрэнерго»
- 12:20 30.10.2024
- В РФ нужно построить сеть ключевых логистических центров — поручение Путина
- 12:05 30.10.2024
- Развитие энергосистемы РФ должно опережать спрос в регионах — Мишустин
- 12:00 30.10.2024
- Иностранные разведки пытаются обеспечить поставки оружия из Венгрии на Украину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать