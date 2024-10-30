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НОВОСТИ

Около двадцати предприятий Ростеха стали лауреатами премии «Авиастроитель года»

15:13 30.10.2024

Лауреатами и дипломантами конкурса «Авиастроитель года-2024» стали сотрудники Объединенной двигателестроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации, холдингов «Вертолеты России» и «Технодинамика», а также концерна КРЭТ, сообщили в Ростехе.

В этом году заявки на премию «Авиастроитель года» подали 59 организаций. Экспертное жюри рассмотрело более ста работ. В каждой из десяти номинаций был определен лауреат-победитель и от одного до трех дипломантов.

Проекты предприятий Ростеха признаны лучшими в восьми номинациях, по шести направлениям специалисты Корпорации отмечены дипломами.

В частности, предприятия ОДК стали лауреатами и дипломантами в пяти номинациях. В категории «Лучший инновационный проект» победили сотрудники производственного комплекса «Салют» с проектом по разработке элементов цифрового двойника модернизированного авиационного двигателя АИ-222-25 для учебных самолетов Як-130.

Специалисты предприятий Объединенной авиастроительной корпорации были отмечены в четырех номинациях. В категории «За успехи в развитии диверсификации производства» лучшим стал производственный центр в Комсомольске-на-Амуре филиала ПАО «Яковлев». Награда была присуждена за успешный запуск поточной линии для сборки дверей самолетов МС-21 и SJ-100. Это начало реализации крупного проекта создания центра производственной специализации по сборке дверей для гражданских самолетов.

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