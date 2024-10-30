Около двадцати предприятий Ростеха стали лауреатами премии «Авиастроитель года»
15:13 30.10.2024
Лауреатами и дипломантами конкурса «Авиастроитель года-2024» стали сотрудники Объединенной двигателестроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации, холдингов «Вертолеты России» и «Технодинамика», а также концерна КРЭТ, сообщили в Ростехе.
В этом году заявки на премию «Авиастроитель года» подали 59 организаций. Экспертное жюри рассмотрело более ста работ. В каждой из десяти номинаций был определен лауреат-победитель и от одного до трех дипломантов.
Проекты предприятий Ростеха признаны лучшими в восьми номинациях, по шести направлениям специалисты Корпорации отмечены дипломами.
В частности, предприятия ОДК стали лауреатами и дипломантами в пяти номинациях. В категории «Лучший инновационный проект» победили сотрудники производственного комплекса «Салют» с проектом по разработке элементов цифрового двойника модернизированного авиационного двигателя АИ-222-25 для учебных самолетов Як-130.
Специалисты предприятий Объединенной авиастроительной корпорации были отмечены в четырех номинациях. В категории «За успехи в развитии диверсификации производства» лучшим стал производственный центр в Комсомольске-на-Амуре филиала ПАО «Яковлев». Награда была присуждена за успешный запуск поточной линии для сборки дверей самолетов МС-21 и SJ-100. Это начало реализации крупного проекта создания центра производственной специализации по сборке дверей для гражданских самолетов.
НОВОСТИ
- 16:12 30.10.2024
- Евросоюз должен выделить 20% своего бюджета на оборонные нужды — доклад ЕК
- 16:00 30.10.2024
- Число депортированных из РФ мигрантов выросло в полтора раза — Колокольцев
- 15:32 30.10.2024
- ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 350 человек — МО РФ
- 15:12 30.10.2024
- Ростех расширяет производственные мощности для выпуска двигателей ПС-90А, ПД-8 и ПД-14
- 15:12 30.10.2024
- Рост ВВП РФ в 2025 г. ожидается в рамках объявленных параметров в 2,5% — Решетников
- 15:00 30.10.2024
- РФ не вмешивается в «европейские разборки», но ей больше нравится линия Орбана — Песков
- 14:32 30.10.2024
- ГД приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции
- 14:12 30.10.2024
- Мирное предложение Путина предполагает, что ВСУ покинут все территории РФ — Песков
- 14:00 30.10.2024
- Фицо опасается, что покушение на него может повториться в ближайшее время
- 13:32 30.10.2024
- ВС РФ освободили Кругляковку в Харьковской области — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать