Проверять пребывание мигрантов в регионе некому из-за некомплекта полиции — Колокольцев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некомплект личного состава в полиции привел к тому, что проверять пребывание мигрантов в российских регионах некому. Об заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства, посвященной деятельности ведомства при организации работы в сфере миграции.

«Заезжают граждане (СНГ) свободно, безвизово, а проверять их пребывание в регионах фактически некому. Сами они себя проверять не будут и сами себя депортировать не будут. В целом в ряде регионов у нас даже сотрудников патрульно-постовой службы не осталось», — подчеркнул он.

По словам Колокольцева, ситуация усугубляется растущим некомплектом личного состава органов внутренних дел, который в отдельных регионах уже достиг критической черты по ряду специальностей.