Новый генсек «Хезболлах» обещал своим сторонникам победу над Израилем, несмотря на жертвы

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболлах» Наим Касем обещал сторонникам организации победу над Израилем, несмотря на все жертвы. Об этом он заявил в первом после своего избрания выступлении, трансляцию которого вел телеканал Al Mayadeen.

«Впереди нас ждет множество жертв, но мы убеждены, что победа станет нашим союзником», — подчеркнул Касем.