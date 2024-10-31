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Сырский доложил главнокомандующему силами США в Европе о тяжелой ситуации на фронте

11:20 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в телефонном разговоре доложил главнокомандующему Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющему Европейское командование ВС США, генералу Кристоферу Каволи о тяжелых боях по всей протяженности линии фронта.

«Провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте <…> Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои», — написал Сырский на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Обращая внимание на обстановку на фронте, Сырский попросил Каволи усилить военно-техническую поддержку украинской армии. Главком ВСУ также отметил превосходство российской армии в техническом оснащении и личном составе.

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