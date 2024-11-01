Второй срок Трампа станет «возвращением на века» — WSJ
16:00 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп «вернется на века», если ему удастся одержать победу на выборах 5 ноября. Об этом говорится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal.
«Если Трамп выиграет, это будет возвращение на века, доказательство его стойкости и способности говорить от лица американцев, которые чувствует себя слабо представленными [в политике США]», — отмечается в материале. По мнению редколлегии, сами демократы помогли возродить его шансы на успех многочисленными судебными разбирательствами и преследованиями.
Издание отметило, что для Демократической партии возвращение Трампа станет «достойным наказанием» за многочисленные провалы президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис как внутри страны, так и на международной арене. Скорее всего, он будет активнее работать в русле политики сдерживания, однако у него нет «четкой философии» по поводу того, что именно он будет делать во время своего второго срока.
В любом случае, полагает The Wall Street Journal, даже если Трамп и победит, то, скорее всего, с небольшим отрывом, и его второй срок может обернуться еще «четырьмя годами разжигания межпартийной борьбы».
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