0
0
37
НОВОСТИ

ЕС отверг идеи Венгрии по урегулированию на Украине и надеется на поражение РФ — Орбан

17:00 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз отвергает идеи по достижению прекращения огня на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его мнению, и Россия и Украина считают, что «время на их стороне» и не будут самостоятельно заниматься урегулированием. Для этого нужно создать соответствующие международные условия, считает Орбан.

«Я ясно дал понять европейцам — мы должны взаимодействовать с Китаем, наладить коммуникации между Зеленским и Путиным, создать атмосферу, при которой рано или поздно появятся позиции, которые позволят добиться прекращения огня и договориться о мире. Я хотел создать такую атмосферу, но не смог, потому что ЕС просто отверг это. Китай сказал „ок“, ЕС сказал „без шансов“, они хотят продолжать войну и победить Россию. Это их позиция — победить Россию.», — рассказал Орбан австрийскому порталу Auf1.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 01.11.2024
Сумма иска российских телеканалов к Google превышает все накопленное в мире богатство — WP
0
113
16:12 01.11.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 250 человек
0
144
16:00 01.11.2024
Второй срок Трампа станет «возвращением на века» — WSJ
0
177
15:32 01.11.2024
Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР
0
222
15:12 01.11.2024
В плен за неделю сдались 54 украинских военных — МО РФ
0
222
15:00 01.11.2024
Неудачи Украины на фронте вынуждают Запад сомневаться в помощи Киеву — Би-би-си
0
282
14:32 01.11.2024
Обстановка требует от КНДР совершенствовать готовность к ответному ядерному удару — МИД
0
292
14:12 01.11.2024
В США ждут усиления конфронтации с КНР и при Трампе, и при Харрис — WP
0
305
14:00 01.11.2024
Грузия не отменит закон против пропаганды ЛГБТ вопреки призывам ЕС — правящая партия
0
330
13:32 01.11.2024
ЕС и Япония объявили о запуске Стратегического и оборонного партнерства — Боррель
0
342

Возврат к списку