ЕС отверг идеи Венгрии по урегулированию на Украине и надеется на поражение РФ — Орбан
17:00 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз отвергает идеи по достижению прекращения огня на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его мнению, и Россия и Украина считают, что «время на их стороне» и не будут самостоятельно заниматься урегулированием. Для этого нужно создать соответствующие международные условия, считает Орбан.
«Я ясно дал понять европейцам — мы должны взаимодействовать с Китаем, наладить коммуникации между Зеленским и Путиным, создать атмосферу, при которой рано или поздно появятся позиции, которые позволят добиться прекращения огня и договориться о мире. Я хотел создать такую атмосферу, но не смог, потому что ЕС просто отверг это. Китай сказал „ок“, ЕС сказал „без шансов“, они хотят продолжать войну и победить Россию. Это их позиция — победить Россию.», — рассказал Орбан австрийскому порталу Auf1.
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