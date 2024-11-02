Глава МИД Польши: Наши партнеры должны понять, что наша безопасность для нас важнее всего

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши отдают приоритет безопасности граждан своей страны, а не поставкам военной помощи для Киева. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

«Мы поддерживаем наших союзников и друзей. Польша передала Украине больше танков, чем США, Германия, Франция и Великобритания вместе взятые. Однако наши партнеры должны понять, что наша безопасность, безопасность полек и поляков, для нас важнее всего», — написал дипломат в социальной сети X.