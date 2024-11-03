Российские специалисты хотят использовать списанные спутники НАТО для связи в зоне СВО
10:00 03.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские специалисты ведут испытания технологии использования списанных спутников НАТО для обеспечения спутниковой связи в условиях работающих средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Разработку планируется применять в интересах военнослужащих РФ, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
«Мы испытываем проект, связанный с получением телеметрической информации через переиспользование спутников НАТО. Фиксируется успешное прохождение через канал связи. Испытываемая технология — это достаточно дешевый способ получить спутниковую связь в условиях работающих на линии боевого соприкосновения средств РЭБ», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на текущий момент радиолюбители применяют списанные спутники НАТО, находящиеся на орбите, для обмена голосовыми сообщениями.
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