На Украине за хранение дров без документов можно попасть в тюрьму

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наказание от пяти до семи лет лишения свободы будет грозить украинцам за хранение дров без документов об их происхождении.

Как сообщает издание «Общественное. Новости», такая норма предусмотрена законом, который приняла Верховная рада. Закон вносит изменения в административный и уголовный кодексы, в настоящее время документ на подписи у Владимира Зеленского.

Как пояснил изданию адвокат Алексей Кинебас, вступление закона в силу сделает нарушителями многих граждан, например всех жителей сел Черниговской области на севере Украины. В зависимости от стоимости поврежденной древесины гражданам будет грозить штраф либо уголовная ответственность.