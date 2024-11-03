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В Москве в воскресенье и понедельник прогнозируются сильный ветер и метель

18:00 03.11.2024 Источник: Интерфакс

Сильный снег, а также метель в отдельных районах Москвы ожидаются вечером в воскресенье и днём в понедельник, в связи с чем городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"По экстренному прогнозу синоптиков, после 21:00 3 ноября в столице местами ожидается сильный снег, в отдельных районах - метель. Прогнозируются понижение температуры воздуха до -2°, порывы ветра до 14 м/с", - сказал Бирюков, чьи слова привели в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Неблагоприятные погодные условия и снегопад сохранятся и днем 4 ноября. Порывы ветра усилятся до 17 м/с, возможны колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы", - добавил заммэра.

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