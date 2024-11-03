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Власти Тайваня заявили, что экспорт станков в РФ «упал до нуля»

21:00 03.11.2024 Источник: РБК

Тайвань прекратил поставки станков в Россию, объявило Министерство экономики. Ведомство напомнило, что с 8 марта этого года ужесточило экспортные ограничения, запретив экспорт в Россию и Белоруссию 77 наименований станков, включая электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.

В Минэкономики Тайваня отметили, что с тех пор эти меры уже «дали результат»: объем экспорта тайваньских станков в Россию «упал до нуля».

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