Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся. Стояногло лидирует, подсчет голосов продолжается
23:55 03.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся. Об этом заявила на брифинге глава Центризбиркома Анжелика Караман, отметив, что, согласно предварительной оценке, явка составила 54,18%.
«По предварительным данным, явка во втором туре выборов президента составила 54,18%, выборы можно считать состоявшимися», — сказала она.
Действующий президент Молдавии Майя Санду сокращает разрыв во втором туре выборов главы государства с результатом 48,48%, Александр Стояногло лидирует с 51,52%. Такие предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия после обработки 81% протоколов.
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