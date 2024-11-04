Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся. Стояногло лидирует, подсчет голосов продолжается

23:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся. Об этом заявила на брифинге глава Центризбиркома Анжелика Караман, отметив, что, согласно предварительной оценке, явка составила 54,18%.

«По предварительным данным, явка во втором туре выборов президента составила 54,18%, выборы можно считать состоявшимися», — сказала она.



Действующий президент Молдавии Майя Санду сокращает разрыв во втором туре выборов главы государства с результатом 48,48%, Александр Стояногло лидирует с 51,52%. Такие предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия после обработки 81% протоколов.