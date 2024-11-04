На выборах в Молдавии Санду лидирует с результатом 55,36% голосов - ЦИК

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов с результатом 55,36% голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло 44,64%. Такие предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 99,73% протоколов.



