0
0
85
НОВОСТИ

На выборах в Молдавии Санду лидирует с результатом 55,36% голосов - ЦИК

09:30 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов с результатом 55,36% голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло 44,64%. Такие предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 99,73% протоколов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 04.11.2024
Литва хочет запретить жителям с двойным гражданством запретить службу в армии
0
65
10:20 04.11.2024
В Индии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье
0
88
09:40 04.11.2024
На выборах президента США досрочно проголосовали более 78 млн американцев
0
137
02:30 04.11.2024
Санду заявила о своей победе во втором туре президентских выборов в Молдавии
0
884
23:55 03.11.2024
Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся. Стояногло лидирует, подсчет голосов продолжается
0
919
21:00 03.11.2024
Власти Тайваня заявили, что экспорт станков в РФ «упал до нуля»
0
1130
20:40 03.11.2024
Страны-участницы ОПЕК+ продлевают сокращение добычи нефти до конца декабря 2024
0
1064
18:30 03.11.2024
Украина находится «в одном шаге» от введения пайков и талонов – зампред ВС Украины
0
1326
18:00 03.11.2024
В Москве в воскресенье и понедельник прогнозируются сильный ветер и метель
0
1133
17:30 03.11.2024
На Украине за хранение дров без документов можно попасть в тюрьму
0
1195

Возврат к списку