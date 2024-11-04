Литва хочет запретить жителям с двойным гражданством запретить службу в армии

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Литвы с двойным гражданством, одним из которых является российское, белорусское или китайское, не будут приниматься на военную службу. Соответствующий законопроект подготовлен Минобороны Литвы и комитетом Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне. Об этом сообщило агентство BNS.



«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — приводятся в сообщении слова министра обороны Лауринаса Касчюнаса.



Согласно законопроекту, РФ, Белоруссия и Китай являются государствами, угрожающими национальной безопасности Литвы, поэтому связи с ними являются для военнослужащих фактором риска. Литовским военным правительством уже запрещено посещать эти страны не в рабочих целях.







