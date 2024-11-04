Французский политик заявил, что победа Санду на выборах обеспечена вмешательством ЕС и США

15:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидерство Майи Санду на президентских выборах в Молдавии обеспечено вмешательством Брюсселя и Вашингтона. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.



«Санду, ориентирующаяся на Евросоюз и НАТО, была избрана зарубежной диаспорой и проиграла своему сопернику в самой Молдавии», — написал Филиппо.



По его мнению, Санду «избрали» Вашингтон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен». «ЕС — это гигантская манипуляция выборами», — заявил Филиппо.



