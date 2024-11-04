Французский политик заявил, что победа Санду на выборах обеспечена вмешательством ЕС и США
15:25 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Санду, ориентирующаяся на Евросоюз и НАТО, была избрана зарубежной диаспорой и проиграла своему сопернику в самой Молдавии», — написал Филиппо.
По его мнению, Санду «избрали» Вашингтон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен». «ЕС — это гигантская манипуляция выборами», — заявил Филиппо.
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