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Французский политик заявил, что победа Санду на выборах обеспечена вмешательством ЕС и США

15:25 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидерство Майи Санду на президентских выборах в Молдавии обеспечено вмешательством Брюсселя и Вашингтона. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Санду, ориентирующаяся на Евросоюз и НАТО, была избрана зарубежной диаспорой и проиграла своему сопернику в самой Молдавии», — написал Филиппо.

По его мнению, Санду «избрали» Вашингтон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен». «ЕС — это гигантская манипуляция выборами», — заявил Филиппо.

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