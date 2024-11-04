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Депутат Верховной рады считает, что необходимо начать мобилизацию женщин

19:50 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизация женщин на Украине необходима, ее следует начать с замещения ими должностей в тылу и привлечения к работам в военной промышленности. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Давно поддерживаю мобилизацию женщин. <…> Если мобилизовывать женщин, то мужчин [будут] мобилизовывать меньше. Начать следовало бы с мобилизации на тыловые должности: делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны и тому подобное. В тылу сейчас много „пристроенных“ — тысячи и тысячи мужчин, которые „порешали“ и которых боевые подразделения уже заждались. <…> Второе важное направление — трудовая мобилизация, которая у нас вообще забыта. Для выполнения хозяйственных работ и наращивания темпов оборонной промышленности», — написала она в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнула, что без этого Украину ожидает военное поражение и ликвидация государственности.


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