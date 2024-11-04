Депутат Верховной рады считает, что необходимо начать мобилизацию женщин
19:50 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Давно поддерживаю мобилизацию женщин. <…> Если мобилизовывать женщин, то мужчин [будут] мобилизовывать меньше. Начать следовало бы с мобилизации на тыловые должности: делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны и тому подобное. В тылу сейчас много „пристроенных“ — тысячи и тысячи мужчин, которые „порешали“ и которых боевые подразделения уже заждались. <…> Второе важное направление — трудовая мобилизация, которая у нас вообще забыта. Для выполнения хозяйственных работ и наращивания темпов оборонной промышленности», — написала она в своем телеграм-канале.
Политик подчеркнула, что без этого Украину ожидает военное поражение и ликвидация государственности.
НОВОСТИ
- 19:40 04.11.2024
- Центр Парижа закрыли для транзитного автомобильного движения
- 18:20 04.11.2024
- В Вашингтоне обнесли заграждениями резиденцию Харрис - Секретная служба США
- 17:50 04.11.2024
- Для сохранения евроинтеграции ЕС нужны конкретные действия властей Грузии - глава ЕК
- 17:30 04.11.2024
- Перед выборами в нескольких штатах Нацгвардия США находится в состояние повышенной готовности - СМИ
- 16:55 04.11.2024
- Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- 15:25 04.11.2024
- Французский политик заявил, что победа Санду на выборах обеспечена вмешательством ЕС и США
- 14:40 04.11.2024
- Польский министр заявил, что Зеленский пытается втянуть Варшаву в войну с РФ
- 13:40 04.11.2024
- Организация выборов в Молдавии позорная - вице-спикер Совета Федерации
- 12:30 04.11.2024
- После выборов ЦИК Молдавии хочет внести поправки в Избирательный кодекс
- 12:10 04.11.2024
- Во Франции несколько семей подали с суд на TikTok за опасный контент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать