Социалисты Молдавии названи Санду "президентом диаспоры"

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия социалистов Республики Молдавия не признает результаты прошедших 3 ноября выборов президента на зарубежных участках.



«Майя Санду стала „президентом диаспоры“. Партия социалистов Республики Молдова не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов», — говорится в заявлении, которое опубликовал в своем телеграм-канале руководитель партии Игорь Додон.



По данным ЦИК, после подсчета 99,86% протоколов Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с результатом 55,41% голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло 44,59%. При этом на участках в Молдавии Стояногло после подсчета 100% голосов победил с результатом 51%. Санду уже заявила о победе, Стояногло призвал своих сторонников сохранять спокойствие.







