Социалисты Молдавии названи Санду "президентом диаспоры"
20:30 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Майя Санду стала „президентом диаспоры“. Партия социалистов Республики Молдова не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов», — говорится в заявлении, которое опубликовал в своем телеграм-канале руководитель партии Игорь Додон.
По данным ЦИК, после подсчета 99,86% протоколов Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с результатом 55,41% голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло 44,59%. При этом на участках в Молдавии Стояногло после подсчета 100% голосов победил с результатом 51%. Санду уже заявила о победе, Стояногло призвал своих сторонников сохранять спокойствие.
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