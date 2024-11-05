Харрис и Трамп получили равное число голосов в Диксвилл-Нотче, открывшем выборы в США
09:05 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис и ее оппонент, республиканец Дональд Трамп, получили равное число голосов по итогам голосования в небольшом американском городке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир), которое открыло всеобщие выборы в США во вторник. Этот результат подтверждает результаты последних опросов, что борьба между соперниками будет напряженной.
Голосование завершилось уже через несколько минут после начала, столько же потребовала обработка бюллетеней. «Камала Харриса получила три голоса, Дональд Трамп — также три», — сказал корреспонденту ТАСС Бен Хинчер, представитель отеля The Balsams, где расположен избирательный участок.
По традиции, зародившейся в 1960 году, в Диксвилл-Нотче граждане имеют право высказать свои предпочтения относительно кандидатов примерно в полночь по местному времени (08:00 мск), то есть за несколько часов до открытия участков в других частях страны.
Голосование в этом населенном пункте не считается барометром, который мог бы предсказать итоги президентских выборов в США. Зачастую итоги волеизъявления в городке совсем не совпадают с результатами по стране.
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