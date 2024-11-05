Кабмин не поддержал запрет гражданам Украины получать в РФ статус самозанятого
10:05 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России предложило доработать предложенный сенатором Андреем Кутеповым законопроект о статусе самозанятых для иностранцев в РФ. Кабмин не согласился с инициативой парламентария лишить граждан Украины возможности зарегистрироваться в качестве самозанятых, следует из отзыва в распоряжении ТАСС.
Сенатор предложил в своем законопроекте лишить любых иностранцев — кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — права на статус самозанятых. При этом в пояснительной записке Кутепов мотивировал это недружественной политикой Украины в отношении РФ.
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