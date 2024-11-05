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Количество доноров в РФ увеличилось на 30%, их число превысило 1,5 млн человек — Скворцова

11:32 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество доноров на текущий момент в России увеличилось на 30%, их число превышает 1,5 млн человек. 99% доноров сдают кровь на безвозмездной основе, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

«Общее число доноров увеличилось в стране почти на 30%, их количество уже превысило 1,5 млн человек. <…> 99% всех доноров сдают кровь безвозмездно, причем 81% из них сдают кровь повторно», — сказала она на XVI Всероссийском форуме службы крови.

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