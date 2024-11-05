Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбывания наказания из-за ухудшения здоровья

12:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преображенский суд Москвы удовлетворил просьбу бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Ходатайство осужденного удовлетворить», — огласила решение судья Наталья Бехтерева.

Шпигель ранее неоднократно заявлял, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Из-за его состояния здоровья процесс проходил по видеосвязи из СИЗО. Он постоянно находился в больнице при следственном изоляторе. В ближайшее время районный суд огласит решение по ходатайству. Измайловский суд приговорил его к 11 годам колонии за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Ему оставалось отбыть 7 лет и 4 месяца.