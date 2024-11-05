Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в ноябре в объеме 105,1 млрд руб.
12:20 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов России ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в ноябре 2024 года составят 105,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.
«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2024 года в размере 105,1 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2024 года составило минус 17,6 млрд руб», — сообщает Минфин.
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