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Киев и Запад пытаются вовлечь Сеул в конфликт на Украине — Песков

13:00 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим и страны Запада пытаются все больше интернационализировать конфликт на Украине, вовлекая в него Южную Корею. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные последствия спекуляций о каком-либо участии военнослужащих КНДР в СВО.

«Безусловно, и киевский режим, и многие европейские страны готовы и делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения все большего числа стран, — отметил представитель Кремля. — В том числе и киевский режим, конечно же, пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул, это мы наблюдаем».

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