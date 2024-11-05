Киев и Запад пытаются вовлечь Сеул в конфликт на Украине — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим и страны Запада пытаются все больше интернационализировать конфликт на Украине, вовлекая в него Южную Корею. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные последствия спекуляций о каком-либо участии военнослужащих КНДР в СВО.

«Безусловно, и киевский режим, и многие европейские страны готовы и делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения все большего числа стран, — отметил представитель Кремля. — В том числе и киевский режим, конечно же, пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул, это мы наблюдаем».