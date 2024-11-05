0
0
0
НОВОСТИ

США сами не уверены в заявлениях о военных КНДР, и Кремль их не комментирует — Песков

14:12 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, выступая с утверждениями о каком бы то ни было присутствии военнослужащих КНДР в РФ в контексте спецоперации на Украине, сами указывают, что не имеют подтверждений этим тезисам. Поэтому Кремль не комментирует такие спекуляции, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, они к этим утверждениям всегда добавляют фразу: „Вместе с тем окончательных подтверждений американская сторона не имеет, — указал представитель Кремля. — Это не наши слова, это слова представителей США, которые об этом говорят“.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 05.11.2024
Китайские ученые создали оружие с технологией, похожей на «Звезду смерти» — СМИ
0
75
13:32 05.11.2024
На Украине из института в Липцах утрачено 68 источников ионизирующего излучения — МО РФ
0
145
13:20 05.11.2024
Большинство приднестровцев не смогли проголосовать на выборах в Молдавии — Песков
0
153
13:05 05.11.2024
Украина рассчитывала, что только РФ подвергнется заражению при аварии на Курской АЭС — МО
0
201
13:00 05.11.2024
Киев и Запад пытаются вовлечь Сеул в конфликт на Украине — Песков
0
199
12:32 05.11.2024
Почти четверть россиян хотя бы раз играли в азартные игры на деньги — опрос
0
219
12:20 05.11.2024
Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в ноябре в объеме 105,1 млрд руб.
0
260
12:07 05.11.2024
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбывания наказания из-за ухудшения здоровья
0
286
12:00 05.11.2024
Шансы Трампа победить на выборах президента США составляют 61% — букмекеры
0
287
11:32 05.11.2024
Количество доноров в РФ увеличилось на 30%, их число превысило 1,5 млн человек — Скворцова
0
285

Возврат к списку