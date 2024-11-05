США сами не уверены в заявлениях о военных КНДР, и Кремль их не комментирует — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, выступая с утверждениями о каком бы то ни было присутствии военнослужащих КНДР в РФ в контексте спецоперации на Украине, сами указывают, что не имеют подтверждений этим тезисам. Поэтому Кремль не комментирует такие спекуляции, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, они к этим утверждениям всегда добавляют фразу: „Вместе с тем окончательных подтверждений американская сторона не имеет, — указал представитель Кремля. — Это не наши слова, это слова представителей США, которые об этом говорят“.