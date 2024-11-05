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Путин назначил возглавлявшего Еврейскую автономную область Гольдштейна врио главы Коми

20:40 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене руководства Республики Коми. Согласно тексту подписанного главой государства документа, временно исполняющим обязанности главы региона назначен возглавлявший с 2019 года Еврейскую автономную область Ростислав Гольдштейн.

«Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми», — говорится в тексте указа.

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