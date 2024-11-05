Путин назначил возглавлявшего Еврейскую автономную область Гольдштейна врио главы Коми
20:40 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене руководства Республики Коми. Согласно тексту подписанного главой государства документа, временно исполняющим обязанности главы региона назначен возглавлявший с 2019 года Еврейскую автономную область Ростислав Гольдштейн.
«Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми», — говорится в тексте указа.
НОВОСТИ
- 21:20 05.11.2024
- Путин назначил руководителя программы «Время героев» Костюк врио губернатора ЕАО
- 20:00 05.11.2024
- Украинский язык по-своему красив, но политика коренизации была агрессивной — Путин
- 19:20 05.11.2024
- Премьер Греции призвал Европу «повзрослеть» и не оглядываться на выборы в США
- 18:40 05.11.2024
- Более 6 трлн руб. заложено в бюджете на достижение технологического лидерства РФ — Володин
- 18:00 05.11.2024
- Песков объяснил ценностью дипломатии присутствие послов из недружественных стран в Кремле
- 17:32 05.11.2024
- Закон 1991 г. о языках РФ нуждается в переработке — Путин
- 17:12 05.11.2024
- Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель
- 17:00 05.11.2024
- Путин поручил выработать требования к уровню владения языком для мигрантов
- 16:32 05.11.2024
- Объем ФНБ на 1 ноября составил 12,73 трлн руб. — Минфин РФ
- 16:12 05.11.2024
- НАТО готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и РФ — МО Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать