Минтруд намерен сохранить право перевода на другую работу при простое на производстве

22:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд России подготовил проект постановления, продлевающий на 2025 год особенности правового регулирования трудовых отношений, когда работники предприятий при приостановке производства могут переводиться к другим работодателям с сохранением прежнего рабочего места. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Минтруд предложил продлить постановление об особенностях правового регулирования трудовых отношений на следующий год. В 2025 году работники предприятий в случае приостановки производства по-прежнему смогут переводиться к другим работодателям», — сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Там отметили, что в случае принятия проекта работники предприятий, временно остановивших свою деятельность, по направлению службы занятости по-прежнему смогут переводиться к другим работодателям. Перевод осуществляется только по желанию работника, а действие трудового договора по прежнему месту работы в таких случаях не прекращается, а приостанавливается. Так, на период трудоустройства у другого работодателя за работником сохраняется прежнее рабочее место и не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин отметил, что в условиях большой востребованности специалистов в различных отраслях рынку труда нужны гибкие решения и временный перевод работников к другому работодателю — одно из них. «Упрощение трудоустройства на период технологического простоя, плановых ремонтов оборудования, чрезвычайных обстоятельств позволит работникам сохранить высокий уровень дохода, а работодателям — сформировавшиеся трудовые коллективы», — приводятся его слова в сообщении пресс-службы.

Также проектом продлеваются нормы, которые позволяют ряду специалистов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также приграничных районов в упрощенном порядке устраиваться на работу.