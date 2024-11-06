Нелюбовь Трампа спонсировать «прихлебателей» полезна для РФ — Медведев

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нелюбовь республиканца Дональда Трампа тратить деньги на различных «прихлебателей и приживалок», к которым относится бандеровская Украина, является полезным для России качеством. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду», — написал он.