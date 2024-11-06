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ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 250 человек и 2 БМП Bradley

16:32 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 250 человек и 2 боевые машины пехоты американского производства Bradley. Общие потери противника на направлении превысили 30 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей», — сообщили там.

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