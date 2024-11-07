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80% российских компаний сталкиваются с нехваткой персонала — исследование

10:32 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство (80%) российских компаний сталкиваются с дефицитом сотрудников, особенно остро проблема ощущается в производственных компаниях и транспортно-логистических организациях. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Согласно результатам исследования, 8 из 10 компаний сталкиваются с нехваткой персонала, и лишь каждая девятая не испытывает подобных трудностей. При этом средние и крупные организации испытывают кадровый голод чуть чаще, чем небольшие фирмы — 83% среди предприятий с численностью персонала от 100 сотрудников и 80% среди компаний, где занято менее 100 человек», — говорится в исследовании.

Аналитики уточнили, что наиболее остро проблема ощущается в производственных компаниях (90%), а также в транспортно-логистических организациях (89%). Также в сфере услуг нехватку персонала испытывают 88% компаний, а в IT-сфере — 87%. Причем промышленные предприятия и IT-компании говорят о дефиците кадров еще чаще, чем в прошлом году (тогда показатели составляли 87% и 83% соответственно).

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