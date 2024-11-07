Зеленскому было бы удобно, если бы кто-то из союзников вступил в конфликт с РФ — МО Польши
14:00 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимиру Зеленскому было бы на руку, если бы кто-то из западных союзников напрямую вступил в вооруженный конфликт с РФ. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Да, ему, конечно же, было бы легче, если бы другие страны участвовали в этой войне», — отметил польский политик. «Польша не является стороной этого конфликта, мы даем гуманитарную и военную помощь», — добавил он. Кроме того, он подчеркнул, что не согласится на передачу запрашиваемых Киевом истребителей МиГ-29, поскольку они участвуют в патрулировании польского неба.
На днях польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с Россией, призывая Варшаву перехватывать ракеты над Украиной.
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